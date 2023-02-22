За сутки в Москве выявили 3093 новых случая COVID-19

С начала пандемии в столице зафиксировали 3 406 344 случая COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Москве за минувшие сутки зарегистрировали 3093 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 1821 инфицированного COVID-19. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф во среду, 21 февраля.

В стационары попали 174 горожанина, еще 3750 пациетов выздоровели после болезни, вирус унес жизни 11 человек. Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 406 344 случая COVID-19, 3 205 049 жителя вылечились, а 48 135 человек скончались от осложнений и последствий болезни.

В России за прошедшие сутки коронавирусом заболели 13 954 человека. Госпитализация потребовалась для 1800 жителей страны, еще 15 408 челок выздоровели. При этом 34 россиянина с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

Ранее KP.RU писал, что врач Татьяна Романенко назвала три заболевания, повышающие риск развития инсульта. По ее словам, это сахарный диабет, атеросклероз и гипертония.