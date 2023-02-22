Автомобиль опрокинулся после ДТП в Северо-Западном тоннеле в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова столкнулись два автомобиля. От удара одна из машин наехала на препятствие и перевернулась, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

На кадрах с места аварии видно, как транспортное средство боком цепляет одним из проезжающих автомобилей, влетает в ограждение тоннеля и опрокидывается. На месте происшествия работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудникам столичной Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Движение в сторону центра серьезно осложнено и ограничено до одной полоса. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что водитель иномарки насмерть сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в подмосковном Королеве. Травмы получил ее шестилетний брат, мальчика госпитализировали в больницу. Водителя задержали, мужчина нарушил правила ПДД. В отношении его возбуждено уголовное дело.