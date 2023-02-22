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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 10:33

Девятиклассница выпала из окна седьмого этажа в Москве и осталась жива

По факту случившегося проводится проверка
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В полицию 21 февраля поступала информация о 9-класснице, упавшей с высоты

В полицию 21 февраля поступала информация о 9-класснице, упавшей с высоты

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве во вторник, 21 февраля, девятиклассница выпала из окна и осталась жива. По факту случившегося проводится проверка. Об этом сообщили KP.RU в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Ранее mk.ru писал, что в Чертанове 16-летняя девочка упала с высоты седьмого этажа. Пострадавшую школьницу обнаружили прохожие под окнами многоэтажки. Очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи. Информации о состоянии девушки не уточняется, она жива. Детали случившегося выяснятся.

Ранее KP.RU сообщал, что 15-летний подросток разбился насмерть, упав с 6-метровой высоты заброшенного здания в Звенигороде. Юноша получил тяжелые травмы, его госпитализировали в больницу, там он скончался. Установлено, что парень находился в состоянии опьянения. По факту гибели подростка Следственный комитет возбудил уголовное дело.