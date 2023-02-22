Отправителя взорвавшейся подарочной коробки в ТиНАО арестовали на два месяца

20 февраля молодой человек подбросил девушке «подарок» с взрывчаткой, Фото: прокуратура Москвы

В Москве суд заключил под стражу на два месяца 26-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство, совершенное общественно опасным способом, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. 20 февраля молодой человек подбросил девушке «подарок» с взрывчаткой, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В ходе судебного заседания обвиняемый возражал против ареста. Молодой человек пояснил, что совершил преступление из-за безответных чувств к девушке.

Напомним, парень самостоятельно изготовил вызывное устройство, положил его в коробку, обвязал ее подарочной пленкой и бантом с красной лентой, подписал и принес к подъезду девушки. «Подарок» взорвался у нее в руках. Пострадавшая попала в медицинское учреждение с множественными термическими ожогами.

При этом, когда обвиняемый узнал, что в доме произошел пожар и его ищет полицейские, он скрылся. Фигурант частично признал вину и пояснил, что убивать девушку не хотел.