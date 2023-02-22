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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 12:49

Пассажир спрыгнул на пути стации метро «Сретенский бульвар» в Москве

На месте находятся сотрудники полиции
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На станции «Сретенский бульвар» пассажир спрыгнул на пути и стоял внизу платформы

На станции «Сретенский бульвар» пассажир спрыгнул на пути и стоял внизу платформы

В Московском метрополитене на станции «Сретенский бульвар» пассажир спрыгнул на пути и стоял внизу платформы. Мужчина не пострадал, так как поезд успел перед ним затормозить, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте находятся сотрудники полиции. Правоохранители разговаривают с нарушителем. В столичном Департаменте транспорта не сообщалось о данном инциденте, поезда ходят в соответствии с графиком.

Ранее KP.RU писал, что вестибюли станций «Спортивная» и «Лужники» МЦК были временно закрыты на вход. Пассажирам рекомендовали пользоваться станцией «Фрунзенская». Спустя время вестибюли вновь открыли на вход и выход. Причина ограничений – проведение митинг-концерта «Слава защитникам Отечества» в спорткомплексе «Лужники». Из-за мероприятия у входа в метро и внутри подземки было много людей.