ЦОДД прогнозирует пробки до девяти баллов вечером в Москве 22 февраля

Жителей столицы просят пересесть на общественный транспорт Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве образовались восьмибалльные пробки, по данным ЦОДД к вечеру загруженность дорог составит девять баллов. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры 22 февраля.

В основном заторы наблюдаются в центре города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и на вылетных магистралях в сторону области. Жителей столицы просят переесть на общественный транспорт или отложить поездки на автомобилях на более позднее время.

Тех, кто все же сел за руль, просят быть аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, сохранять безопасную дистанцию. Также не стоит отвлекаться на смартфоны. Особенно осторожно следует проезжать на съездах с эстакад и мостов.

Ранее KP.RU писал, что режим работы вестибюлей станций метро у «Лужников» в Москве изменили 22 февраля из-за митинг-концерта на «Лужниках». После мероприятия для входа будет открыт северный вестибюль станции «Воробьевы горы».