Терапевт Романенко рассказала, как часто пожилым людям нужно измерять давление

Нормальным для пожилых людей давлением считает 130 на 80 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилым людям с гипертонией необходимо измерять давление два раза в день – утром и вечером. Кроме того, это необходимо делать при плохом самочувствии, сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с «Москвой 24».

«Также нужно обязательно это делать, когда вы плохо себя почувствовали. Погода поменялась, заболела голова, появился какой-то дискомфорт в сердце, ощущение нехватки воздуха – нужно измерить давление», - подчеркнула специалист.

Она добавила: если у человека нет болезней, и он не принимает гипотензивные препараты, то ему стоит измерять артериальное давление как минимум раз в месяц.

Врач уточнила, что нормальным для пожилых людей давлением считает 130 на 80. При этом 130-140 на 80, 85 – это первая стадия гипертонии, ее можно корректировать сменой образа жизни, а при 140 и более – медикаментозным лечением.

Романенко добавила: высокое давление дополнительно нагружает головной мозг, глаза, сердце, почки.

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