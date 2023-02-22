Историк Брут назвал самый известный женский вытрезвитель в Москве

Заведение находилось на Плющихе, а затем располагалось на Каланчевской улице Фото: pixabay.com

Историк и журналист Валерий Брут назвал самый известный женский вытрезвитель в Москве. По его словам, это заведение находилось на Плющихе, а затем располагалось на Каланчевской улице, сообщает «Мослента».

По словам эксперта, в советские годы в столице работало порядка 20 вытрезвителей. Среди «клиенток» таких заведений были не только простые горожанки, но и артистки, певицы и даже супруги партийных деятелей и министров. Нередко дамы угрожали работникам вытрезвителей своими связями, плакали и кричали.

Ранее KP.RU писал, что журналист рассказал о поведении кухарок в дореволюционной Москве, вышедших замуж за своих хозяев. Новоявленные жены постоянно заботились о супругах, а в кухарки нанимали невзрачных работниц. Они много готовили, много разговаривали и вели себя обаятельно.