Подозреваемого в поджоге общежития в центре Москвы задержали

В Москве задержали подозреваемого в поджоге общежития на Международной улице Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве задержали подозреваемого в поджоге общежития на Международной улице в центре столицы. В результат возгорания на пятом этаже погибли семь человек, в том числе два ребенка, сообщает ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, мужчина совершил поджог из-за неприязненных отношений к жильцам данного общежития. Возбуждено три уголовных дела: об убийстве двух или более человек, совершенном общеопасным путем, умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, допросили свидетелей, а также руководство общежития. В ближайшее время злоумышленника доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Ранее KP.RU писал, что пожар произошел 21 февраля. Из горящего здания в центре Москвы эвакуировали 200 человек, сотрудники МЧС спасли 50 жильцов. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.