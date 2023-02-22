СК организовал проверку после массовой драки в ТЦ «Авиапарк» в Москве

В Москве проводится доследственная проверка по факту хулиганских действий в одном из ТЦ Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве проводится доследственная проверка по факту хулиганских действий на севере города, сообщили в столичном ГСУ СК по России. Несколько подростков устроили массовую драку в торговом центре «Авиапарк».

Информация о потасовке появилась в социальных сетях и СМИ. На кадрах видно, как юноши дерутся в холле торгового центра. По факту случившегося Савеловским межрайонным следственным отделом организована проверка. Правоохранители установят причины и обстоятельства случившегося.

В настоящий момент следователи опрашивают очевидцев произошедшего, а также изучают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее KP.RU писал, что массовая драка произошла на Каширском шоссе в Москве. Всех дебоширов задержали, заведено уголовное дело по статье о хулиганстве. Предварительно установлено, что причиной конфликта между молодыми людьми стал бытовой повод.