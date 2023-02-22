Более 10 тысяч писем и подарков собрали для участников СВО активисты «Московского долголетия»

Пожилые москвичи передали бойцам открытки, теплые вещи, сладости и сувениры, сделанные собственными руками. Фото: mos.ru

Активисты проекта «Московское долголетие» и центров московского долголетия в рамках акции «Поделись теплом» собрали для участников СВО более десяти тысяч писем и подарков к 23 Февраля. Они передали бойцам открытки, теплые вещи, сообщили на сайте столичной мэрии.

Кроме того, пожилые москвичи приносили сладкие подарки для бойцов: сгущенку, конфеты, домашнее варенье. В пунктах сбора принимали обереги и талисманы, а также иконы. В акции поучаствовали более 5,4 тысячи человек. Свыше 6,7 тысячи поделок они смастерили сами. Также горожане отправили порядка 3,3 тысячи писем и открыток военным со словами поддержки.

В акции приняли участие свыше 5,4 тысячи человек. Отправленные поделки — их более 6,7 тысячи — москвичи мастерили сами. Также горожане старшего поколения написали более 3,3 тысячи писем и открыток.

Ранее KP.RU писал, что подарки для участников СВО ко Дню защитника Отечества соберут на фестивале «Московская масленица». Можно принести теплые вещи, сладости, мужские подарочные наборы, книги и прочее.