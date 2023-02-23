Врач Тяжельников посоветовал мужчинам добавить в рацион больше мяса и томатов Фото: pixabay.com

Для поддержания мужской силы необходимо употреблять больше продуктов с высоким содержанием цинка, селена, токоферола, аскорбиновой кислоты и витаминов группы B. Об этом рассказали на портале РИА Новости со слов главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова.

Дефицит же подобных продуктов может негативно сказываться на репродуктивных функциях.

Все необходимые микроэлементы содержаться в мясе, рыбе, зелени, морепродуктах орехах. Также очень полезно добавить в рацион орехи, бобовые, овощи и фрукты.

Еще специалист добавил, что крайне полезно употреблять много томатов. В них содержится антиоксидант ликопин, которые может защищать от рака предстательной железы и других видах онкологических заболеваний.

Ранее KP.RU писал о том, как часто нужно измерять давление пожилым людям. Специалист посоветовал делать это хотя бы два раза в день и при ухудшении самочувствия.