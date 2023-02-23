Предоставленное городом жилье в Москве теперь можно выкупить онлайн Фото: Shutterstock

Москвичи смогут выкупить предоставленное городом по различным видам договоров жилье в электронном виде. За прошедший 2022 год такой услугой воспользовались 270 семей. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Раньше для этого необходимо было очное посещение специальную службу.

Обратиться за такой услугой могут те, кому было предоставлено жилье на основании различных правовых актов. Многодетные семьи, которым были выданы помещения в малоэтажных домах по договору безвозмездного пользования и другие люди, которым предоставлялось жилье по различным договорам.

Всего город предоставил 3,4 тысячи помещений подходящих под эти критерии. Окончательную стоимость выкупа определяет Департамент городского имущества по специальной формуле, но она значительно ниже рыночной.

Для подачи заявления на выкуп жилья необходима регистрация на портале mos.ru.

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