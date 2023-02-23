На юго-востоке Москвы горит стройка речных трамвайчиков

В Москве горит стройка речных трамвайчиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На юго-востоке Москвы произошел пожар на стройке речных трамвайчиков. На 2-м Южнопортовом проезде произошло возгорание металлического ангара. Сообщение о происшествии поступило в 10:24. Об этом KP.RU рассказали в экстренных службах.

Также рядом с ангаром загорелся легковой автомобиль.

Огонь охватил помещение в 50 квадратных метров, а загоревшаяся рядом машина охватила еще четыре «квадрата». Уже спустя 26 минут с момента поступления сообщения о пожаре, удалось локализовать пожар, а спустя еще три минут получилось ликвидировать открытое горение.

Сейчас на месте работают специалисты, которым предстоит установить, что могло послужить причиной возгорания. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее KP.RU писал о пожаре в гостинице МКМ в Москве. В результате возгорания сообщалось о гибели шести человек, среди которых двое детей. Предварительной причиной называется поджог.