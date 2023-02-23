За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 2947 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

Врачи зафиксировали в Москве 2947 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки по данным на 23 февраля. От осложнений болезни скончались 12 человек. Об этом стало известно на портале стопкоронавирус.рф.

Большинство пациентов, у которых выявлено заболевание, проходят лечение амбулаторно, ну а госпитализация на фоне осложнения протекания болезни понадобилась для 142 пациентов.

Полностью же оправиться от болезни и ее последствий смогли 3338 человек за прошедшие 24 часа.

Москва по прежнему находится на первой строчке в списке регионов России по количеству выявленных случаев заражений за сутки. Вторая строчка также неизменно занята Санкт-Петербургом, а третья позиция сейчас закреплена за Самарской областью

Ранее KP.RU рассказывал о 3093 новых случаях заражения коронавирусом в Москве за сутки 22 февраля. При этом на стационарное лечение в медучреждения столицы были госпитализированы 174 пациента.