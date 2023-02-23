Режим работы вестибюлей центральных станций метро Москвы может меняться 23 февраля Фото: Иван МАКЕЕВ

Режим работы вестибюлей центральных станций московского метрополитена может временно меняться 23 февраля. Также временные изменения могут коснуться станций, рядом с которыми проводятся праздничные мероприятия. Об этом стало известно в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Всех пассажиров просят с пониманием отнестись к некоторым временным неудобствам, а также внимательно слушать объявления. Работники метро будут подсказывать о тех или иных ограничениях и помогут найти альтернативные маршруты при необходимости.

Напомним, что ранее KP.RU рассказывал о переведении городских служб Москвы в усиленный режим работы на время длительных выходных. Около 1,5 тысячи аварийных бригад будут дежурить круглосуточно в дни с 23 по 26 февраля. Они оснащены всей необходимой техникой для своевременного устранения возникающих проблем.