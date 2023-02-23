Владислав Овчинский: шесть эстакад Северного дублера Кутузовского проспекта построены почти на 95%

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Основная часть строительных работ по возведению эстакад Молодогвардейской транспортной развязки в районе Кунцево завершена. Они станут часть масштабного дорожного проекта — строительства Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП). В настоящий момент выполнено бетонирование парапета, уложен литой асфальтобетон и проведена гидроизоляция некоторых участков дороги.

— Сегодня на Молодогвардейской транспортной развязке общая готовность эстакад приближается к 95%. Всего здесь возводится шесть эстакад, которые дадут возможность водителям транспортных средств продолжать движение в любом необходимом направлении, – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

СДКП строят по концессии (форма государственно-частного партнерства), заключенной на срок в 40 лет. Проезд по дублеру будет платным. Дорога ведет от международного делового центра «Москва-Сити» до МКАД. Она разгрузит проспекты Маршала Жукова и Кутузовский, а также Можайское и Звенигородское шоссе. Ожидается, что транспортная ситуация возле «Москва-Сити», а также районах Дорогомилово, Фили-Давыдково, Можайском, Кунцеве и Филевском Парке — улучшится.

В рамках проекта завершают стройку нескольких эстакад. Они получили рабочее название с литерой А и номером. Например, по эстакаде А5 можно будет уйти с СДКП на внутреннюю сторону МКАД и поехать в сторону Волоколамского и Ленинградского шоссе. Эстакада А4 — съезд с Северного дублера на внешнюю сторону МКАД – в направлении Боровского и Киевского шоссе.

Владислав Овчинский. Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

— В данный момент идет строительство дорожной части съезда с эстакады. Это будет переходно-скоростная полоса в составе МКАД длиной 350 метров, позволяющая съехавшим с эстакады транспортным средствам набрать достаточную скорость и без проблем влиться в общий поток», – добавил директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев.

Эстакады для въезда на Северный дублер с МКАД также близки к завершению. На А1 закончили бетонирование плиты проезжей части, А2 — покрыта литым асфальтобетоном, идет монтаж элементов водоотвода и деформационных швов.

Из Москвы в сторону Подмосковья транспорт пойдет по эстакаде А, которая возвышается на МКАД. С нее начинается прямой «переход» с СДКП на платную магистраль – Северный обход Одинцово. На эстакаде А заканчивается бетонирование парапетов основного хода. Устройству дорожного полотна начнут, когда установятся устойчивые плюсовые температуры.