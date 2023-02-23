Автомобиль загорелся на внутренней стороне 27-го километра МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

На внутренней стороне 27-го километра МКАД загорелся автомобиль. Это произошло в районе развязки с Липецкой улице. О подобном происшествии сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Оперативные службы города незамедлительно прибыли на место возгорания и работают над устранением огня. Специалисты нацелены на скорейшее возобновление привычного движения на данном участке.

Причины пожара и информация о пострадавших не сообщается. Сейчас в районе происшествия перекрыты для движения две полосы из четырех. Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать альтернативные пути объезда данного участка дороги.

Ранее KP.RU рассказывал о пожаре на юго-востоке Москвы. На 2-м Южнопортовом проезде загорелся металлический ангар и автомобиль рядом с ним. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, а информации о пострадавших не поступало.