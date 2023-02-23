Ребенок и еще два человека пострадали в ДТП на 94-м километре МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

При столкновении двух легковых автомобилей на съезде с Ярославского шоссе на 94-й километр МКАД пострадали три человека. Среди них ребенок 2009 года рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На место аварии незамедлительно прибыли оперативные службы города, чтобы помочь пострадавшим.

Все пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии доставлены в медицинское учреждение, а сотрудники автоинспекции сейчас работают над тем, чтобы установить виновных в столкновении. Информации о тяжести полученных травм не поступало.

Ранее KP.RU рассказывал о том, что на внутренней стороне 27-го километра МКАД загорелся автомобиль. Все необходимые городские службы незамедлительно прибыли на место происшествия. Две полосы из четырех закрыты для движения автомобилей. Причина возгорания на данный момент неизвестна.