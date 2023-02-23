Кардиолог Павличенко назвала самые вредные продукты для ЖКТ Фото: pexels.com

Наиболее вредными для желудочно-кишечного тракта являются продукты с высоким содержанием сахара и низким содержанием пищевых волокон. Об этом рассказала в беседе с «Газетой.ру» кандидат медицинских наук, врач-кардиолог и диетолог Светлана Павличенко.

К таким продуктам относятся сладости и пакетированные соки, а также красное мясо и мясопродукты.

Первое место среди самых опасных для ЖКТ продуктов бесспорно занимают продукты переработки, которые содержат различные химические вещества. Для нормальной работы желудка нужны именно пищевые волокна, которые участвуют в усвоении питательных веществ и замедляют всасывание сахара в кровь.

О вреде сахара уже сказано много, но важно помнить, что стоит ограничивать его потребление до 25 грамм в день. Также стоит отказаться от сладких газированных напитков, потому что они могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника.

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