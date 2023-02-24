Ефимов: Реорганизацию участка в Митине проведут по программе КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Если ехать по Путилковскому шоссе, то можно заметить склады в районе 1-го Митинского переулка. Этот участок площадью более пяти гектаров расположился на самой границе с Московской областью. Точный ориентир - улица Фабричная в Митино. Теперь его внесли в городскую программу комплексного развития территорий (КРТ). С проектом такого решения столичных властей можно ознакомиться на mos.ru. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов поделился подробностями.

Известно, что благодаря проекту на северо-западе города появятся общественно-деловые сооружения. И самое главное - производства на примерно тысячу дополнительных рабочих мест.

«Вложения в комплексное развитие участка составят около четырех миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта превысит 310 миллионов рублей».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что в целом будущая недвижимость займёт около 60 тысяч «квадратов». Помимо этого, проектом КРТ предусмотрено размещение предприятия легкой промышленности, складских помещений, бизнес-центра и паркинга.

«Комплексный подход к развитию территории позволит создать комфортную среду для бизнеса и даст возможность горожанам трудоустроиться на новых рабочих местах, созданных в пределах района», - подчеркнул Гаман.

Важно, что программа КРТ затронет практически весь город. Это подтверждается перечнем уже намеченных к реорганизации участков бывших промзон. Судите сами: «Октябрьское Поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское Шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная». Плюс ко всему заброшенная стройка в Тропарево-Никулино и участок с недостроем в Тимирязевском районе. Добавим сюда ещё 15 площадок, за которые возьмутся назначенные городом операторы. Названия этих мест на слуху у многих жителей. Например, «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водонапорная станция», «Свиблово», «Кунцево», производственная зона «Алабушево». А ещё - заброшенные участки в таких районах, как Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово и Южнопортовый.

Что же даёт столице программа КРТ? Плюсов много - 550 тысяч дополнительных рабочих мест, семь триллионов рублей инвестиций, около трех триллионов рублей бюджетных поступлений.