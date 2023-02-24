На северо-западе Москвы ребенок умер после катания на горке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке на северо-западе Москвы восьмилетний ребенок катался на необорудованном склоне и врезался в дерево. На место несчастного случая прибыла бригада скорой помощи, но от полученных травм он скончался уже в больнице. Об этом рассказали в Telegram-канале Следственного Комитета Москвы.

По данному факту возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Сейчас по данному делу проводятся следственные мероприятия, в ходе которых сотрудникам правопорядка предстоит выяснить все причины и обстоятельства, которые привели к трагическим событиям 23 февраля.

Следователи допрашивают свидетелей, а также уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее KP.RU рассказывал о том, как ребенок провалился под лед и умер на Привольной улице Москвы. Самостоятельно выбраться он не смог, на место прибыли экстренные службы города, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, его не удалось спасти.