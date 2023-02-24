Музеи и парки Москвы приглашают всех желающих проводить Масленицу песнями и хороводами Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жителей и гостей столицы приглашают провести последние дни Масленицы в парках и музеях города. 25 и 26 февраля можно еще прикоснуться к старинным традициям и проводить зиму. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Провожать Масленицу будут песнями, хороводами и конечно же вкусными блинами.

Так в главном здании Дома культуры «Берендей» 25 февраля пройдут гулянья под девизом «Масленица — наша муза!». Всем желающие там могут принять участие в традиционных русских потехах и различных творческих забавах.

26 февраля во дворе Музея Москвы проведут большой праздник с переодеваниями, танцами, а также созданием уникального арт-объекта. Там пройдет уличный спектакль с финальным красочным и шумным шествием.

Также на различных площадках фестиваля «Московская Масленица» пройдет еще ряд мероприятий, с полным списком которых можно ознакомиться на специальном портале.

Ранее KP.RU писал, что на фестивале «Московская Масленица» собирали подарки к 23 февраля для участников СВО. Для этого на всех площадках были специальные пункты сбора.