Следователи проверят правомерность запрета парковки в Рязанском районе Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за сюжета о том, что в Рязанском районе Москвы установили большое количество запрещающих парковку знаков, председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку о правомерности их установки. Об этом рассказали в Telegram-канале Следственного Комитета Российской Федерации.

Подобный сюжет появился в телевизионном эфире и теперь будет проведен ряд следственных мероприятий для установления справедливости.

Отмечается, что установленные знаки противоречат друг другу, а из-за них местные жители лишились порядка 300 парковочных мест. Они считают, что таким образом застройщик хочет вынудить жильцов покупать дорогостоящие места на подземной парковке.

Ранее KP.RU рассказывал о трагичном случае в парке на северо-западе Москвы. Там 8-летний ребенок катался на тюбинге и врезался в дерево. Его госпитализировали, но от полученных травм он скончался в больнице.