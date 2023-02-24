За сутки в Москве выявили 2250 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

По данным на 24 февраля в Москве врачи зафиксировали 2250 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Десять москвичей скончались от осложнений заболевания, такая статистика опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

Большинство заразившихся коронавирусом проходят курс лечения амбулаторно, а госпитализация же понадобилась лишь для 108 пациентов. На фоне осложнения протекания болезни и обострения симптомов, им необходимо постоянное наблюдение врачей.

Полностью же выздороветь за 24 часа смогли 2867 человек.

Всего же с начала пандемии в Москве было зафиксировано 3 411 541 случай заражения коронавирусом. Врачи рекомендуют не забывать проходить вакцинацию от болезни, чтобы значительно снизить риск заражения и распространения вируса, а также облегчить протекание болезни.

Ранее KP.RU рассказывал, что по статистике на 23 февраля в Москве было выявлено 2947 новых случая заражения COVID-19, а умерло от осложнений болезни 12 пациентов с коронавирусом.