Владислав Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширяет производство высокоскоростных трансиверов

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Разработчик и производитель оптического оборудования «Неорос» расширяет свое производство. Он является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — базируется на территории площадки «Печатники». Бизнес планирует создать технологическую линию выпуска электронных компонентов — высокоскоростных трансиверов.

Такая продукция имеет важное значение для импортозамещения. Оптические трансиверы используют для приема и передачи данных между компьютерами сетями и устройствами связи.

— С 2020 года предприятие инвестировало в свое развитие свыше 450 миллионов рублей и произвело продукции более чем на 1,1 миллиарда рублей. Только в 2022 году было изготовлено более 100 тысяч различных высокоскоростных трансиверов, – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Чтобы расширить продуктовый портфель, «Неорос» использует дополнительные 1,13 тысячи «квадратов» производственных площадей на площадке «Технополиса Москва». Фирма намерена организовать выпуска первых в России когерентных трансиверов.

Когерентный в физике значит — протекающий согласованно во времени. Такие высокоскоростные оптические средства связи увеличивают скорость передачи данных и производительность приемопередатчиков. Благодаря элементу также снижается энергопотребление техники. Одна из главных сфер применения таких устройств — коммутаторы (нужны для соединения нескольких узлов компьютерной сети) и сетевое оборудование. Такая техника нужна, например, операторам связи, дата-центрам и банковским учреждениям.

Трансиверы «Неорос» способны пропускать трафик со скоростью от 100 Гбит/c до 400 Гбит/c. Ранее в России не выпускали столь технологичных аналогов. К тому же компания делает их самостоятельно — от начала и до конца: включая разработку дизайна, выпуск плат и схемотехники, а также программного обеспечения.

Производственные линии на дополнительных площадях «Технополиса» планируется запустить летом 2023 года. По словам гендиректора ООО «Неорос» Магомеда Алиханова, предприятие также начнет выпускать высокоскоростные трансиверы по технологии Chip-on-Board («микросхема на плате»), которая стала настоящим прорывом в мире светотехники.

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» получают преференции в виде разных налоговых льгот, важных для эффективного ведения предпринимательской деятельности. У ОЭЗ пять площадок, где размещаются высокотехнологичные предприятия. Общая площадь под производство — 223 гектара.