Психолог Даниленко порекомендовала слушать «Лунную сонату» и оркестр Поля Мориа для снятия стресса Фото: Shutterstock

Чтобы снять стресс и заставить организм переключиться на «режим отдыха», хорошо подойдет прослушивание «Лунной сонаты» Людвига ван Бетховена и музыка оркестра Поля Мориа. Об этом рассказывает АГН «Москва» со слов доцента кафедры теоретических основ социальной психологии факультета «Социальная психология» МГППУ Ольга Даниленко.

Когда пространство вокруг наполняется естественными звуками, это способствует уменьшению тревоги. Всегда помогает расслабиться спокойная и гармоничная классическая музыка.

Хорошо успокаивают звуки струнных инструментов, таких как арфа. Еще у каждого человека есть определенные композиции, которые пробуждают воспоминания о приятных моментах и они возвращают человека к тем самым положительным эмоциям и дарят спокойствие.

Тихо играющая музыка также может быть отличным фоном для приятного семейного вечера.

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