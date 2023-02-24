В северо-западе Москвы планируют открыть второй высокотехнологичный электробусный парк Фото: Андрей АБРАМОВ

В районе Митино в на северо-западе Москвы планируется открытие второго высокотехнологичного электробусного парка. Также теперь там запустят первые электробусные маршруты. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного Дептранса.

Самый современный и очень комфортный транспорт будет перевозить жителей более 20 районов.

Новый парк электробусов расположится на территории площадью более 9,4 гектаров, а вместить там можно будет 210 машин. Там будут обслуживаться 29 маршрутов СЗАО и САО, которые будут переведены на электробусы.

Также в новом парке будут расположены 200 самых современных зарядных постов, которые будут питаться от 37 зарядных станций с системой динамического распределения мощности.

После открытия здесь появится около 550 новых рабочих мест.

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