Сергей Собянин: в Москве отреставрировали более двух тысяч памятников архитектуры за 12 лет

В Москве отреставрировали более двух тысяч памятников архитектуры за 12 лет Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

Столичная программа реставрации преодолела важную отметку в две тысячи возрожденных памятников архитектуры за последние 12 лет. Рассказал о подобных успехах и поделился планами на будущее в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Доля памятников культурного наследия в Москве, которые находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, увеличилась за это время на 30 процентов. Сейчас она составляет 96,4 процента.

Мэр отметил, что таких объемов реставрационных работ нет ни в одном другом городе мира. За столь впечатляющие показатели, градоначальник выразил благодарность специалистам-реставраторам.

За 2022 год московским реставраторам удалось восстановить былую красоту более чем 200 памятников.

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