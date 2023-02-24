Жителям и гостям Москвы рассказали о лучших мастер-классах на фестивале «Московская Масленица» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На фестивале «Московская Масленица» проходит множество мастер-классов. Жителям и гостям Москвы рассказали о некоторых из них, которые можно будет посетить в последние дни Масленицы. Полный список можно найти на портале организаторова фестиваля «Московские сезоны».

Мастер-классы по приготовлению блинов из гречневой муки пройдут на площадках в Парке Горького, улице Перерве, пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской, а также на бульваре Дмитрия Донского 25 и 26 февраля. Начало мероприятий назначено на 12:00.

Посетители площадки на Городецкой улице смогут научиться лепить фигуру медведя с балалайкой из глины. Такой интересный мастер-класс состоится 25 февраля в 15:00.

Также на других площадках в эти дни можно будет научиться оформлять шкатулки в технике вологодской росписи, а также создавать макеты мельницы из дерева.

Ознакомиться с расписанием и более подробным списком мероприятий фестиваля можно на специальном портале.

Ранее KP.RU писал, что музеи и парки Москвы приглашают всех желающих прикоснуться к старым русским традициям и проводить зиму посетив мероприятия в последние дни недели Масленицы.