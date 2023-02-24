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НовостиОбщество24 февраля 2023 13:53

Пострадавшие от радиационных аварий жители Москвы получат единовременную выплату

Она будет приурочена к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС
Роман ПОЛОСИКОВ
Пострадавшие от радиационных аварий жители Москвы получат единовременную выплату

Пострадавшие от радиационных аварий жители Москвы получат единовременную выплату

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Люди, которые пострадали от радиационных последствий аварий и живущие сейчас в Москве, получат единовременную выплату от трех до десяти тысяч рублей. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.

Приурочена данная выплата будет к годовщине аварии Чернобыльской АЭС 26 апреля. Размер ее будет разниться в зависимости от категории получателя. Подобную поддержку планируют оказать для 14 875 москвичей, которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а также тех, кто пострадал от радиационных катастроф и аварий.

Ранее KP.RU писал, что за последние 12 лет в Москве отреставрировали более двух тысяч памятников культуры. Это самый высокий показатель подобных работ среди всех городов мира. Доля объектов культурного наследия города, которые находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, выросла на 30%.