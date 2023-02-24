Мэр Собянин: в Москве более 13 тысяч предпринимателей воспользовались финансовой поддержкой в 2022 году

В Москве более 13 тысяч предпринимателей воспользовались финансовой поддержкой в 2022 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедший 2022 год в Москве более 13 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса воспользовались финансовой поддержкой. За год удалось реализовать более десяти программ поддержки. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Самой популярной программой за год стало льготное кредитование.

Все полученные денежные средства, московские предприниматели инвестировали в свой бизнес для наращивания объемов и скорейшее развитие собственного дела.

Кассовая выручка столичных предприятий выросла на 24%, а поступлений в бюджет города стало больше на 23 процента. Самый большой вклад внесли: торговля, строительство, недвижимость, обрабатывающее производство и профессиональная научно-техническая деятельность.

Несмотря на общую ситуацию, малый и средний бизнес в Москве удачно справляется со всеми сложностями и продолжает развиваться. В 2023 году продолжиться поддержка предпринимателей с учетом приоритетных направлений развития.

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