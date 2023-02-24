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НовостиОбщество24 февраля 2023 15:58

Иммунолог Костинов рассказал, какую прививку стоит обязательно сделать до конца зимы

Вакцинация от клещевого энцефалита нужна уже сейчас, чтобы пройти весь курс до начала сезона активности клещей
Роман ПОЛОСИКОВ
Иммунолог Костинов объяснил важность вакцинации от клещевого энцефалита к концу зимы

Иммунолог Костинов объяснил важность вакцинации от клещевого энцефалита к концу зимы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вакцинироваться от клещевого энцефалита необходимо уже до конца этой зимы. О важности прививки в столь короткие сроки рассказал в интервью с радио Sputnik иммунолог заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

Лучше сделать прививку как можно раньше, чтобы на момент начала сезона активности клещей, курс уже полностью был пройден. Проводится вакцинация в два этапа с интервалом в один месяц.

Всем, кто собирается выезжать на дачи уже в апреле или посещать южные регионы страны, обязательно стоит пройти весь курс, чтобы избежать серьезных последствий.

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