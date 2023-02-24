Иммунолог Костинов рассказал, какую прививку стоит обязательно сделать до конца зимы

Иммунолог Костинов объяснил важность вакцинации от клещевого энцефалита к концу зимы Фото: Мария ЛЕНЦ

Вакцинироваться от клещевого энцефалита необходимо уже до конца этой зимы. О важности прививки в столь короткие сроки рассказал в интервью с радио Sputnik иммунолог заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

Лучше сделать прививку как можно раньше, чтобы на момент начала сезона активности клещей, курс уже полностью был пройден. Проводится вакцинация в два этапа с интервалом в один месяц.

Всем, кто собирается выезжать на дачи уже в апреле или посещать южные регионы страны, обязательно стоит пройти весь курс, чтобы избежать серьезных последствий.

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