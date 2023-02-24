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НовостиОбщество24 февраля 2023 16:59

Синоптик Тишковец спрогнозировал потепление в Москве 25 февраля

Снег продолжит идти в столице, но есть и вероятность появления моросящего дождя
Роман ПОЛОСИКОВ
Синоптик Тишковец спрогнозировал потепление в Москве 25 февраля

Синоптик Тишковец спрогнозировал потепление в Москве 25 февраля

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас в Москве столбики термометров показывают около шести градусов ниже нуля, однако уже 25 февраля может начаться оттепель и значения температуры воздуха могут достигать трех градусов тепла. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире телеканала Россия 24.

Осадки в столице перейдут в смешанную фазу и преимущественно будет идти мокрый снег, однако местами может начаться и моросящий дождь.

Вечером потепление может снова усилиться, а температура станет еще выше, но уже в понедельник стоит ожидать очередных морозов, которые из-за такой погоды в столице приведут к образованию гололедицы на дорогах.

Ранее KP.RU рассказывал, что «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили до вечера 26 февраля. Сейчас в регионе потенциально опасная погода не только из-за гололедицы, а еще и из-за сильных порывов ветра, которые могут достигать 15 метров в секунду.