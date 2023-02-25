Гидрометцентр: мокрый снег, гололедица и до +3 градусов ожидаются Москве 25 февраля

Новью столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве в субботу, 25 февраля, прогнозируется облачная погода и местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, образуется гололед. На столичных улицах и дорогах сохранится гололедица. Днем воздух прогреется до +1…+3 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 734 мм ртутного столба, что ниже нормы. В городе будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, временами порывы будут достигать 15 метро в секунду.

В ночь на воскресенье продолжит идти снег с дождем. Ветер южный с порывами до 17 метров в секунду. Столбики термометров покажут от нуля до двух градусов тепла. При этом 24 февраля температура воздуха поднимется до двух-четырех градусов тепла.

Ранее KP.RU писал, что к вечеру 26 февраля в Москве может выпасть еще около 6 сантиметров снега. Работники городских служб будут работать в усиленном режиме.