МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололеде 25 февраля 2023 года

На столичных улицах и дорогах сохранится гололедица Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве по данным синоптиков, 25 февраля ожидается облачная погода, умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также налипание мокрого снега, гололед. Кроме того, на улицах и дорогах сохранится гололедица, а порывы ветра будут достигать до 15 метров в секунду, предупредили в столичном ГУ МЧС России.

Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим, избегать резких манёвров, например, обгонов и перестроений, а также соблюдать дистанцию. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции. Также необходимо осторожно передвигаться по скользкой поверхности.

Ранее KP.RU писал, что научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал до -5 градусов в первый день календарной весны в Москве. Такая температура является климатической нормой для региона.