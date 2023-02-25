Сергунина: В 2023 году в Москве пройдет более 100 обучающих программ для опытных и начинающих волонтеров

Фото: пресс-служба КОСиМП

Больше миллиона столичных волонтеров объединяет ресурсный центр «Мосволонтер». В этом году он проведет больше 100 тренингов, мастер-классов и занятий по развитию компетенций как для новичков, так и для опытных участников сообщества. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, присоединиться может каждый.

«Для новичков занятия начинаются со знакомства. Им рассказывают о волонтерском движении столицы, а затем предлагают выбрать направление, в котором они хотели бы развиваться, — культурное, событийное, спортивное, патриотическое или другое. Опытные наставники помогают освоить азы и делятся историями из практики. Участниками тренингов и мастер-классов могут стать москвичи любого возраста, будь то студенты или люди старшего поколения», — пояснила Наталья Сергунина.

Например, среди желающих узнать побольше о делах и основных навыках волонтёра очень популярна программа «Включайся!». Москвичи выстраиваются в очередь, чтобы попасть на такие занятия. Поэтому в этот раз объявлен даже дополнительный набор.

Фото: пресс-служба КОСиМП

Курс «Обучай» разработан для повышения квалификации наставников. Им объясняют азы грамотного планирования развития компетенций и структуры обучения новичков. Уже проходят обучение те, кому интересно культурное и экологическое волонтерство, а совсем скоро появятся треки по инклюзивному, зоо - и медиаволонтерству.

В онлайн-формате также проводятся интенсивы «Основы волонтерской деятельности», «Социальное проектирование» и другие. Здесь очень важно не лениться, участвовать во всех занятиях, выполнять задания (мы все знаем, как трудно собраться, когда не надо сидеть за партой). Нужные материалы и пособия каждый участник обучающих программ может найти в цифровой библиотеке центра «Мосволонтер».

Подробнее - на сайте центра, странице в соцсети «ВКонтакте» и телеграм-канале.