Овчинский: Столичная компания приступила к поставкам деталей для китайских кроссоверов

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский поделился подробностями сотрудничества тульского завода «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» и московской компании по производству автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ). Между ними было подписано соглашение о выпуске столичным предприятием кузовных деталей для китайского кроссовера Haval F7, который собирают в Тульской области. В планах - создание 106 разных составляющих для этой модели автомобиля.

«На сегодня уже начато производство и поставка первой партии комплектующих, в которую войдут 1600 экземпляров переднего пола салона для модели автомобиля Haval F7, - отметил глава ведомства. - Также специалисты ААТ завершают адаптацию штамповой оснастки второй серийной детали – заднего пола салона для этой модели».

Наполним, новые производственные цеха ААТ были запущены в декабре 2022 года на юге столицы. Они появились в рамках промышленного масштабного инвестиционного проекта. Созданное предприятие рассчитано на ежегодный выпуск до 12 миллионов кузовных компонентов. Причем их можно использовать как в легковушках, так и в коммерческих машинах. Заводу в Тульской области столичное производство готово поставлять в год до 6,5 миллионов таких деталей.

Как пояснил генеральный директор компании Зоригто Саханов, отправленная в феврале тульскому партнеру партия комплектующих стала началом масштабного проекта, нацеленного на импортозамещение и локализацию сборки импортных кроссоверов. Уже в этом году она составит более половины всех операций на заводе «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» при создании таких машин.