Открытие мастер-классы проведут для гостей фестиваля «Московская Масленица» 25 и 26 февраля

Для москвичей подготовили кулинарные и творческие мастер-классы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители столицы и туристы смогут посетить кулинарные и творческие мастер-классы в рамках фестиваля «Московская Масленица». Мероприятия пройдут 25 и 26 февраля на площадках в Парке Горького, на бульваре Дмитрия Донского, Городецкой улице и других, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, гостям фестиваля предложат испечь блины из гречневой муки и черемуховые блинчики с лесными ягодами. Кроме того, еще одной темой занятий станут овсяные блины с грибами и луком. Кроме того, юные горожане и гости столицы смогут сделать игрушки из глины или поработав на гончарном круге.

Также в столице будет работать научная станция МГТУ им. Баумана: посетители смогут запустить беспилотный летательный аппарат или поиграть в лазерные шахматы. На других площадках гостям фестиваля покажут, как создавать ажурные салфетки, выживать узоры на дереве и обрабатывать металл.

Ранее KP.RU писал, что музеи и парки Москвы приглашают всех желающих проводить Масленицу песнями и хороводами. Мероприятия пройдут в субботу и воскресенье.