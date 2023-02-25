Сергей Собянин поделился планами по строительству мостов через реки Москвы

В Москве возводят и пешеходные мосты. Фото: личный блог Сергея Собянина

В Москве с 2011 года построили 38 автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостов общей протяженностью более 5,5 километра. В ближайшее время специалисты возведут еще свыше 20 мостовых сооружения через Москву-реку, Яуза и другие малые реки, сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

Так, шесть мостов появились в рамках строительства Северо-Западной хорды и проспекта Генерала Дорохова. Среди них – крупнейший Новый Карамышевский (Балочный) мост. Также на южном участке появится мост через Москву-реку в районе станции Москворечье.

В Москве возвели Кожуховский мост: это сооружение улучшило транспортную доступность полуострова ЗИЛ и Нагатинской поймы. К концу года рабочие сдадут мост через затон «Новински».

Кроме того, районы Богородское, Преображенское и Сокольники связал мост через Яузу. В Зеленограде появлялось сооружение через сходню, а в ТиНАО создали более десяти переправ через Десну, Сосенку, Праху и другие реки.

Еще шесть мостов появились в столице для запуска Московского центрального кольца (МЦК), например, через Лихоборку и Яузу. В составе МЦД-1 открыли два моста через Москву реку на Большой Филевской улице.

В Москве открывают и пешеходные мосты. Самый известный из них – парящий мост в парке «Зарядье». В будущем возведут велопешеходные мосты между Госпитальной и Рубцовской набережными, через Водоотводный канал на Крымскую набережную, через Нагатинский затон до станции метро.

Ранее KP.RU писал, что развязку на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе запустят в конце 2023 года.