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НовостиОбщество25 февраля 2023 9:28

В Москве выявили 1705 новых случаев COVID-9 за сутки

Госпитализировали 142 человека, 13 жителей столицы умерли
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
С начала пандемии в столице зафиксировали 3 413 246 случаев COVID-19

С начала пандемии в столице зафиксировали 3 413 246 случаев COVID-19

Фото: Shutterstock

Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1705 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 2250 инфицированного COVID-19. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 25 февраля.

Госпитализация потребовалась для 142 горожан, еще 2490 пациентов выздоровели после болезни, вирус унес жизни 13 человек. Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 413 246 случаев COVID-19, 3 213 788 жителя вылечились, а 48 170 человек скончались от осложнений и последствий болезни.

В России за прошедшие сутки коронавирусом заболел 11 071 человек. В стационары попали 755 жителей страны, еще 11 208 челок выздоровели. При этом 34 россиянина с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончались.

Ранее KP.RU писал, что кардиолог Светлана Павличенко назвала самые вредные продукты для ЖКТ. Врач не советует часто употреблять сладости и пакетированные соки.