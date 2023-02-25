В Москве выявили 1705 новых случаев COVID-9 за сутки

С начала пандемии в столице зафиксировали 3 413 246 случаев COVID-19 Фото: Shutterstock

Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1705 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 2250 инфицированного COVID-19. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 25 февраля.

Госпитализация потребовалась для 142 горожан, еще 2490 пациентов выздоровели после болезни, вирус унес жизни 13 человек. Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 413 246 случаев COVID-19, 3 213 788 жителя вылечились, а 48 170 человек скончались от осложнений и последствий болезни.

В России за прошедшие сутки коронавирусом заболел 11 071 человек. В стационары попали 755 жителей страны, еще 11 208 челок выздоровели. При этом 34 россиянина с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончались.

Ранее KP.RU писал, что кардиолог Светлана Павличенко назвала самые вредные продукты для ЖКТ. Врач не советует часто употреблять сладости и пакетированные соки.