Более 900 информационных стикеров разместили на автовокзалах и автостанциях Москвы

Все плакаты и наклейки выполнены в едином информационном стиле московского транспорта Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на всех автовокзалах и автостанциях обновили более 900 стикеров и плакатов с информацией для пассажиров. Эти наклейки стали в разы заметнее, доступнее и понятнее, сообщили на сайте столичной мэрии.

Все плакаты выполнены в едином информационном стиле московского транспорта, на них выделена самая важная информация для пассажиров. Рисунки, маркеры и фирменная графика доносят до горожан все самое важное простым и кратким способом.

«Выполняя задачу, поставленную Мэром Москвы, мы продолжаем повышать комфорт поездок в городском транспорте, в том числе улучшаем информирование. Сегодня для пассажиров всех автовокзалов доступно более 900 новых плакатов и наклеек, где выделена самая важная информация», - подчеркнул глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU писал, что на северо-западе Москвы планируют открыть второй высокотехнологичный электробусный парк. На территории установят 200 зарядных постов. На объекте транспортной инфраструктуры смогут трудоустроиться около 550 человек.