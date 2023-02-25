Коммунальщики Москвы продолжают ликвидировать последствия снегопада

В Москве за прошедшие сутки выпало четыре сантиметра снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве за прошедшие сутки выпало четыре сантиметра снега, в ночь на 26 февраля в городе вновь ожидается снегопад. Городские службы продолжают ликвидировать последствия непогоды, сообщили в телеграм-канале КГХ.

Коммунальщики очищают от снега и наледи кровлю жилых домов, выступающие элементы фасадов, воронок водостоков и водосборных желобов. Места работ перекрыты специальными лентами и ограждениями для безопасности пешеходов.

Кроме того, специалисты убирают улицы, очищают от снега тротуары и дворы, а также общественные пространства, например, остановки наземного транспорта и станции метро. Рабочие также приводят в порядок водоприемные колодцы. Бригады «Мосводостока» готовы к устранению скоплений воды из-за оттепели.

Ранее KP.RU писал, что мокрый снег, гололедица и до +3 градусов ожидаются Москве 25 февраля. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление составит около 734 мм ртутного столба, что ниже нормы.