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НовостиОбщество25 февраля 2023 11:01

Дептранс Москвы предупредил о возможных задержках наземного транспорта из-за непогоды

При необходимости некоторые маршруты будут оперативно изменены
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве из-за неблагоприятных погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта

В Москве из-за неблагоприятных погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве из-за неблагоприятных погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. При необходимости некоторые маршруты будут оперативно изменены, предупредили в столичном Департаменте транспорта и дорожной инфраструктуры в субботу, 25 февраля.

Пассажиров просят быть внимательнее. Необходимо слушать объявления водителей общественного транспорта.

Ранее KP.RU писал, что в Москве ожидается мокрый снег, гололед и до +3 градусов. На столичных улицах и дорогах сохранится гололедица. В городе будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. МЧС выпустило предупреждение из-за непогоды.

Городские службы продолжают находиться на круглосуточном дежурстве из-за снегопада, специалисты очищают улицы и дворы от снега, проводят противоголеледную обработку.