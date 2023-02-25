Сотрудники ГИБДД изъяли у женщины-водителя почти 200 граммов мефедрона

По факту случившегося возбуждено уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве правоохранители задержали 31-летнюю местную жительницу, подозреваемую в покушении за сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, инспекторы ГИБДД остановили каршеринговый автомобиль для проверки документов. Женщина водитель заметно занервничала, поэтому сотрудники полиции решили провести личный досмотр. В ее сумке обнаружили и изъяли 174 сверстка с неизвестным веществом, общей массой почти 200 граммов. Экспертиза показала, что это наркотик – мефедрон.

Как выяснилось, подозреваемая через интернет оплатила данное запрещенное вещество, а затем забрала его из «тайника» в лесопарковой зоне. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Женщина находится под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, что наркотики нашли сотрудники ГИБДД у пассажира «Киа Рио» на севере Москвы. 18-летний парень сильно нервничал, поэтому инспекторы решили его досмотреть. Возбуждено уголовное дело.