Синоптик Вильфанд спрогнозировал потепление до +4 градусов в Москве в воскресенье

Температурный фон будет соответствовать климатической норме первых дней апреля Фото: Иван МАКЕЕВ

В Центральной России в воскресенье, 26 февраля, потеплеет до плюс двух-трех градусов, при этом в столице столбики термометров поднимутся до +4 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик отметил, что в ночь на воскресенье в столице также не прогнозируется морозы: воздух остынет лишь до нуля-двух градусов тепла. При этом днем температура повысится до четырех градусов тепла. Прогнозируются атмосферные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Вильфанд добавил, что такая температура соответствует климатической норме первых дней апреля.

«Радости от этого мало, потому что под ногами будет хлюпать, стопроцентная влажность воздуха, осадки в виде мокрого снега и дождя», - сказал он.

Ранее KP.RU писал, что мокрый снег, гололедица и до +3 градусов ожидаются Москве 25 февраля. Атмосферное давление составит около 734 мм ртутного столба, что гораздо ниже нормы