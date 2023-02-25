Движение ограничат на Новопеределкинской улице с 1 марта из-за строительных работ

С 1 марта до 20 августа будет недоступна для проезда 1 полоса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве на участках Новопеределкинской улицы и дублера Боровского шоссе ограничат движение почти на полгода – с 1 марта до 20 августа 2023 года. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Так, в обозначенный период на дублере Боровского шоссе в районе пересечения с Новопеределкинской улицей будет перекрыта одна полоса. Также нельзя будет проехать по одной из полос на Новопеределкинской улице в районе дома 15 и в районе дома 11 А.

Ранее KP.RU писал, что участок 14-го километра МКАД временно перекроют для движения 26 февраля. Причина ограничений – проведение строительно-ремонтных работ на участке. Кроме того, в субботу, 25 февраля, по этой же причине нельзя будет проехать по Николоворобинскому переулку.