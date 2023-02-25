Три автомобиля столкнулись на Охотном ряду в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на улице Охотный Ряд в районе дома 2 произошла авария: столкнулись три автомобиля. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 25 февраля.

На месте ДТП работают оперативные службы города, в том числе полиция и бригада скорой помощи. Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции Москвы.

В Дептрансе добавили: движение на участке сильно затруднено: для проезда доступны две полосы из шести. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты поезда.

Ранее KP.RU писал, что 19 февраля сразу пять небольших аварий произошло на Киевском шоссе в Москве. В каждой из них столкнулись две-три машины. Никто из участников ДТП не обращался за медицинской помощью, погибших и пострадавших нет. На месте происшествий находились оперативные службы.