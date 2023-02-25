Южный речной вокзал в Москве планируют открыть 22-24 апреля 2023 года

Открытие Южного речного вокзала запланировано на 22-24 апреля 2023 года. Фото: Москомархитектура

Открытие Южного речного вокзала запланировано на 22-24 апреля 2023 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и транспортно-дорожной инфраструктуры Максим Ликсутов в интервью «Москве 24».

«Наш план - открыть Южный речной вокзал к сезону речной навигации, это примерно 22-24 апреля. Рассчитываем, что вокзал будет полностью готов после реконструкции», - уточнил он.

Глава Дептранса добавил, что обновленный Южный речной вокзал станет одной из остановок второго речного маршрута, который заработает во второй половине этого года. Объекту вернут первоначальный архитектурный вид, адаптируют под транспортную инфраструктуру, также в нем откроются пространства для москвичей и туристов.

Ранее KP.RU писал, что транспортный пассажиропоток в Москве увеличился на 580 тыс. человек в сутки. Горожане также на 30% реже стали пользоваться личными автомобилями.