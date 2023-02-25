Обвинение предъявили подросткам, распылившим в лицо сверстника газовый баллончик в Москве

Обвиняемые находятся под домашним арестом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве предъявили обвинение подросткам, которые распылили в лицо сверстника газовый баллончик, а затем избили его (ст. 213 «Хулиганство»). Об этом сообщили в столичном ГСУ СК России.

Инцидент произошел вечером 23 февраля в столичном подземке. Двое несовершеннолетних и еще одни нарушитель напали на пассажира. Они распылили газовый баллончик в лицо юноше и несколько раз ударили его. Правоохранители задержали двух подростков 2005 и 2007 года рождения, на допросе они признали вину.

Следователи также установили личность их соучастника – это подросток 2006 года рождения. Он также призанял вину, ему предъявили обвинение. Суд избрал всем фигурантам меру пресечение в виде домашнего ареста.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки подростков в торговом центре «Авиапарк» на Ходынском бульваре. Девять участников потасовки задержали.